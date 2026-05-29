В регионе обновят дороги к 12 библиотекам

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут 9 участков дорог общей протяжённостью 15,6 км, которые ведут к 12 библиотекам региона.



В Самаре обновят Московского шоссе от Мичурина до проспекта Кирова. Вдоль этой магистрали расположены четыре библиотеки: две университетские (имени Королёва и ПГУТИ) и две городские (Центральная детская библиотека филиал № 2 и Библиотека № 20).



Также отремонтируют участок улицы Пушкина от Полевой до Ярмарочной — дорогу к Самарской областной библиотеке для слепых.



Ремонт дорог к библиотекам пройдёт также в Тольятти и Сергиевском районе.

Фото: минтранс СО