В регионе 16 километров транзитной дороги отремонтируют с применением технологии холодной регенерации

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» автомобильную дорогу «Самара – Большая Черниговка» – Большая Глушица – Пестравка на участке км 7+000 км 23+000 капитально отремонтируют с применением технологии холодной регенерации.

Суть технологии заключается в снятии существующего асфальтобетонного покрытия, перемешивании его с добавлением связующих и инертных материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания.

В настоящее время производится усиление существующего основания. Работы выполняются комплексом дорожной техники. Ведущим звеном является ресайклер, который производит фрезерование покрытия, после чего старое асфальтовое покрытие переходит в рабочую камеру, куда дозированно поступает необходимые связующие компоненты. Затем, готовая смесь с заданными параметрами (толщиной, поперечными и продольными уклонами) укладывается в качестве верхнего слоя дорожного основания и производится укатка, профилирование автогрейдером.

На данном участке автодороги, в границах сельского поселения Большая Глушица, к центральной районной больнице и Большеглущицкому государственному техникуму обустроят тротуар, 4 пандуса, 4 лестничных схода, пешеходный переход и искусственную дорожную неровность, заменят автопавильон.

«Отрадно, что последнее время, не только сами дороги делаются, но и большое внимание уделяют инфраструктуре. Сейчас, параллельно с ремонтом дороги, делают тротуары - беспокоятся не только транспорте, но и о людях, чтобы люди могли спокойно пройти, переходить дороги не опасаясь за свою жизнь», - отметил Вениамин Владимирович Прозоров, бывший дорожник, сейчас пенсионер, активный общественник села.

Протяжённость ремонтируемого участка автодороги 16 километров, от села Большая Глушица, на выезд, в сторону села Пестравка.

«В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории нашего района проводится капитальный ремонт дорог регионального значения, на которых очень большая интенсивность движения. Весь транспорт, который идет из Казахстана, из Большечерниговского района, проходит транзитом через Большую Глушицу, Пестравский район и выходит на федеральную трассу Самара-Волгоград», - рассказал Валерий Анцинов, глава Большеглушицкого муниципального района.

«На таких дорогах, где преимущественно происходит движение большегрузов это очень удачное исполнение. Так как присутствует связующее, портландцемент, мы усиливаем основание, прочностные характеристики увеличиваются, соответственно увеличивается межремонтный срок, – разъясняет Михаил Петряков, ведущий инженер подрядной организации, - к тому же этот метод экологичен, потому что все необходимые компоненты мы берём на дороге, то есть мы производим повторное использование существующего дорожного полотна - здесь безотходное производство».

После завершения работ по обновлению основания дорожной одежды, начнутся работы по укладке двухслойного дорожного покрытия, укреплению обочин, установке дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков.