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В Промышленном районе завершили благоустройство дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды"

10 октября 2024 16:56
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В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев.

Об этом на своей странице рассказал глава Промышленного района Самары Данил Морозов (http://t.me/danil_morozov_163).

В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев.

Так, жители домов 134, 136 и 144 по улице Ново-Вокзальной решили объединить творческие инициативы и совместно подали заявку на благоустройство дворовых территорий в районную администрацию. 
 
В соответствии с дизайн-проектом во дворе дома №134 по улице Ново-Вокзальной оборудованы 2 детские площадки в форме окружностей с безопасным прорезиненным покрытием, вокруг площадок, а также по периметру всего двора обустроены тротуарные дорожки. 
 
Футбольное поле с искусственным покрытием в соседнем дворе – самая долгожданная площадка для подрастающего поколения. 
 
Также во дворах выполнено асфальтирование дворовых проездов, парковочных карманов и выходов из подъездов.

 

Фото:   скриншот видео
 

Теги: Самара

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