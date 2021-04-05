В Промышленном районе Самары в этом году благоустроят 11 дворов

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Продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в Самаре были благоустроены восемь общественных пространств и более 50 дворов.

В этом году работа по преображению пространств будет продолжена. Так, в Промышленном районе планируется благоустройство 11 территорий МКД по следующим адресам:

1.Московское шоссе, 151

2.ул.Краснодонская, 35

3.ул.Г.Димитрова, 112

4.пр.Кирова, 236

5.ул.Победы, 100/5

6.Томашевский тупик,14

7.ул.Стара Загора, 103

8.ул.Стара Загора, 72

9.ул.Г.Димитрова, 87

10.ул.Силина, 6

11.ул.Ташкентская, 222, 224, 226, 228, 230

Активная жизненная позиция жителей – одно из условий для включения объекта в федеральную программу. 26 апреля стартует голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Онлайн-голосование за территории будет проходить на платформе 63.gorodsreda.ru, и завершится 30 мая, сообщает горадминистрация.