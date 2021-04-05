В Промышленном районе Самары в этом году благоустроят 11 дворов

Продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в Самаре были благоустроены восемь общественных пространств и более 50 дворов.
В этом году работа по преображению пространств будет продолжена. Так, в Промышленном районе планируется благоустройство 11 территорий МКД по следующим адресам:
Активная жизненная позиция жителей – одно из условий для включения объекта в федеральную программу. 26 апреля стартует голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Онлайн-голосование за территории будет проходить на платформе 63.gorodsreda.ru, и завершится 30 мая, сообщает горадминистрация.
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