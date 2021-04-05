В Промышленном районе Самары в этом году благоустроят 11 дворов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Студенты возложили цветы к бюсту Виктора Павловича Лукачева.
101 год со дня рождения ректора КуАИ академика Виктора Лукачëва отметили в Самарском университете
В Самаре продолжается усиленный контроль за соблюдением режима.
Без масок: из общественного транспорта только за последнюю неделю высадили 19 пассажиров
Большое значение уделено созданию современной инфраструктуры для занятий футболом.
Губернатор Дмитрий Азаров заключил с РФС и Минспорта РФ соглашение о развитии футбола в регионе
5 апреля 1958 года вышел первый номер многотиражной газеты Куйбышевского индустриального института «Молодой инженер».
«Молодой инженер»: старейшему вузовскому изданию Самары исполнилось 63 года
Стороны обсудили развитие спорта в Самарской области.
Губернатор Дмитрий Азаров и министр спорта РФ Олег Матыцин заключили соглашение о сотрудничестве с регионом
Представитель Кремля добавил, что место проведения мероприятия будет объявлено позже. 
Песков: "Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля"
В этом году он посвящен 60-летию первого полета человека в космос.
Самара побежит: 11 апреля в Самаре пройдет Космический полумарафон
Разработка браслетов уже началась.
Специальные браслеты для людей, страдающих деменцией, а также для маленьких детей, могут появиться в России 
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.61
0.54
EUR 90
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Промышленном районе Самары в этом году благоустроят 11 дворов

5 апреля 2021 13:48
179
В Промышленном районе Самары в этом году благоустроят 11 дворов

Продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в Самаре были благоустроены восемь общественных пространств и более 50 дворов.

В этом году работа по преображению пространств будет продолжена. Так, в Промышленном районе планируется благоустройство 11 территорий МКД по следующим адресам:

  • 1.Московское шоссе, 151
  • 2.ул.Краснодонская, 35
  • 3.ул.Г.Димитрова, 112
  • 4.пр.Кирова, 236
  • 5.ул.Победы, 100/5
  • 6.Томашевский тупик,14
  • 7.ул.Стара Загора, 103
  • 8.ул.Стара Загора, 72
  • 9.ул.Г.Димитрова, 87
  • 10.ул.Силина, 6
  • 11.ул.Ташкентская, 222, 224, 226, 228, 230

Активная жизненная позиция жителей – одно из условий для включения объекта в федеральную программу. 26 апреля стартует голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Онлайн-голосование за территории будет проходить на платформе 63.gorodsreda.ru, и завершится 30 мая, сообщает горадминистрация.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Большое значение уделено созданию современной инфраструктуры для занятий футболом.
5 апреля 2021  16:21
Губернатор Дмитрий Азаров заключил с РФС и Минспорта РФ соглашение о развитии футбола в регионе
Спорт в регионе
40
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
5 апреля 2021  14:00
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
Здравоохранение
160
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
5 апреля 2021  13:34
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
184
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
4 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
596
3 апреля 2021  21:36
Дмитрий Азаров открыл в Москве всероссийскую выставку легендарного живописца Григория Журавлева
Культура
699
Весь список