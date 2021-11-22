В Промышленном районе Самары в 2022 году благоустроят 11 дворов

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Во внутригородских районах Самары в 2022 году запланирована работа по благоустройству 56 дворовых территорий. В этом году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в областном центре привели в порядок 50 дворов.

Администрацией Промышленного района Самары 15 октября заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение в 2022 году работ по благоустройству 11 дворовых территорий. Расположены они по адресам: ул. Тополей, 9, 11, ул. Ташкентская, 218; ул. Стара Загора, 82; ул. Фадеева, 60; пр. Кирова, 240; ул. Стара Загора,116; ул. Ново-Садовая, 347 А; ул. Силина, 11,13,15,17, ул. Ташкентская,206,208, 210; ул. Ново-Вокзальная, 253; ул. Ново-Вокзальная, 223, 225, 227; ул. Ново-Вокзальная, 165; ул. Ново-Вокзальная,165А.

Для каждого двора разрабатывается свой дизайн-проект. Жители сами решают каким будет их обновленный двор.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров. Установить малые архитектурные формы на детских и спортивных площадках. Заменить на новые скамейки и урны, установить вазоны для цветов. Начать работы, согласно контракта, строители должны не позднее 20 апреля.

«Проблемы во дворах района одни и те же - тротуары, дороги и детские площадки, - говорит жительница района Валентина Степановка. – Но за последние годы они решаются, во дворах появляется современное детское оборудование, идет большой объем асфальтовых работ. Жители поняли, что есть федеральная программа и ею можно воспользоваться лишь только немного потрудиться, чтобы собрать людей в своем дворе и составить проект благоустройства. А дальше поможет администрация».

В этом году в Самарской области новый вид приобрели 163 общественных и 313 дворовых территорий. На 2022 год планируется благоустроить еще 141 общественное пространство и 314 дворов по всей губернии.

Фото из открытых источников