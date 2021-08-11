В Промышленном районе Самары благодаря нацпроекту благоустроят 11 дворов

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Во внутригородских районах Самары активно идет работа по благоустройству дворовых территорий. В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», по всему областному центру приведут в порядок 50 дворовых территорий. Нацпроект реализуется по Указу Президента страны Владимира Путина под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В частности, в Промышленном районе новый вид в этом году приобретут 11 дворовых территорий по следующим адресам: Московское шоссе, 151; ул. Краснодонская, 35; ул. Г. Димитрова, 112; пр. Кирова, 236; ул. Победы, 100/5; Томашевский тупик, 14; ул. Стара Загора, 103; ул. Стара Загора, 72; ул. Георгия Димитрова, 87; ул. Силина, 6; ул. Ташкентская, 222, 224, 226, 228, 230.

Каким будет обновленный двор, решали жители: что нужно обновить, что отремонтировать или заново установить.

«На основании пожеланий жителей разработан дизайн-проект для каждого двора, – говорит начальник отдела ЖКХ администрации Промышленного района Виктор Рыжков. – Подрядчики работают согласно проектам. Дворы сейчас в разной степени готовности, но работы ведутся на всех территориях. Подрядчик ожидает поставку малых архитектурных форм, после их установки приступят к укладке резинового покрытия».

«Мы захотели, чтобы у нас во дворе не только для детей было место для игры, но и для отдыха взрослых, в том числе активного. Поэтому внесли предложение по установке не только детской площадки, но и теннисного стола и спортивного оборудования», – рассказывает жительница двора по ул. Московское шоссе, 151 Екатерина.

Во дворе будет сделана детская площадка с современным игровым оборудованием и спортивная - с тренажерами и безопасным покрытием. Также здесь идет работа по организации новых парковочных мест, ремонтируют тротуар, затем установят скамейки и урны.

Во дворе по ул. Георгия Димитрова, 112 по согласованию с жителями появятся отремонтированные пешеходные дорожки, детская площадка с прорезиненным покрытием, урны и скамейки, пешеходные ограждения. А вот во дворе по ул. Георгия Димитрова, 87 для детворы установят большой игровой комплекс и другое оборудование, тренажеры, теннисный стол. Сделают парковку и отремонтируют тротуар. Каждый дизайн-проект благоустройства двора можно найти на сайте администрации района.

Стоит отметить, что к благоустройству в Самаре подходят комплексно. Кроме 11 дворов, благоустраиваемых по нацпроекту «Жилье и городская среда», в Промышленном районе преображаются еще 3 дворовые территории в рамках губернаторского проекта "СОдействие" и 18 дворов – по проекту "Твой конструктор двора».