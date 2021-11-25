В Приволжском районе во дворах появилось новое детское игровое и спортивное оборудование

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Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Приволжском районе стало возможным разнообразить досуг детям рядом с домом. В этом году в сельских поселениях Приволжье, Обшаровка, Новоспасский, Ильмень и Спасское во дворах появилось новое детское игровое и спортивное оборудование.

«Так здорово стало во дворе. Малышне качели поставили и карусели, нам – тренажеры, – говорит пятнадцатилетний житель села Ильмень Александр. – Давно так хотели, можно во дворе заниматься».

В 2022 году изменят к лучшему свой вид 4 двора в поселке Новоспасский и 4 – в селе Обшаровка. С подрядчиком уже заключен договор на выполнение работ.

В Новоспасском во дворе по ул. Комсомольский проезд, 1, 3, 5 - ул. Школьная, 1,2, 4 сделают детскую площадку с игровым оборудованием и мягким покрытием, а также зону с тренажерами. Во дворе по ул. Мира, 7 - ул. Суркова, 1 установят качели, карусель и песочницу, скамейку и урну. У малышей домов 3 и 5 тоже будет место для игры. У жителей по ул. Молодежная, 3, 5 - место для отдыха.

В селе Обшаровка все 4 двора: по ул. Терешковой, 9,11,11; ул. Терешковой, 3, 5; ул. Терешковой, 2; ул. 40 лет Победы, 10, 17,19, 21 обновятся установкой разнообразного детского игрового оборудования, турников, скамеек и урн.

Нацпроект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, помог преобразить с 2018 по 2021 годы в Приволжском районе 16 общественных территорий и 43 двора.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивает важность программы по благоустройству: «В наших городах и селах был острейший дефицит общественных мест, куда можно пойти с детьми, с друзьями. Многие из них находились в запустении. Но сегодня перемены во внешнем облике наших городов и сел заметны каждому.

Фото: правительство СО