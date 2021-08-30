В Приволжском районе на пять благоустроенных общественных пространств стало больше

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Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» на пять благоустроенных общественных пространств в Приволжском районе стало больше.

Притягательным местом для жителей села Приволжье стал сквер «Юность» по ул. Парковая. Территорию освободили от сухих деревьев, выложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили лавочки и урны. Очень популярна, особенно у детворы, пергола с качелями. В центре сквера привлекает внимание арт-объект в виде кованного глобуса. Сквер обрамлен новым ограждением.

«Скверик получился очень аккуратный и стильный, – говорит жительница села Наталья Андреевна. – Приятно, что выделяются деньги государством на благоустройство не только городов, но и сельских территорий».

Приведена в порядок зона отдыха на берегу реки Волга. Она ограждена, для удобства установлены лавочки и урны. Спрятаться от палящего солнца можно под «грибками».

Благоустроена территория около памятника «Погибшим солдатам, проходившим срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации» в поселке Новоспасский. Сделан тротуар, подход к памятнику и площадка вокруг. Территория теперь еще и освещена.

Облагорожена и общественная территория около парка в поселке Ильмень. Здесь произведена вырубка старых деревьев, сделана планировка территории, обустроена пешеходная дорожка к парку.

Значительно изменился парк «70-лет Победы» в селе Приволжье. Здесь проведено озеленение, установлены новые лавочки и урны, вазоны. Появились и новые арт-объекты "Стена Памяти" и "Звезда". На месте «Звезды» раньше была просто каменная плита. В ней в 2016 году была заложена капсула времени, которую запланировано вскрыть в 2045 году, в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Теперь здесь все напоминает о нашей великой Победе. Можно спокойно посидеть, вспомнить о своих родственниках, кто воевал на полях сражений или трудился в тылу, приближая победный час, – рассказала жительница села Светлана. В парке также выполнены работы по укладке тротуара и дорожек из брусчатки с бордюрами, установке светильников.

В этом году, кроме 5 общественных пространств, в Приволжском районе благоустроено 10 дворовых территорий. С 2018 по 2020 годы по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Приволжском районе преобразились 11 общественных территорий и 33 двора.

Улучшение качества и условий жизни населения – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. В 2021 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 307 дворовых и 163 общественных территории.

Фото: пресс-служба облправительства