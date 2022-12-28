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В преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций

28 декабря 2022 12:44
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в преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций

В преддверии празднования новогодних и рождественских праздников областная столица преображается: парки, скверы, улицы, места притяжения самарцев оформляются иллюминацией и новогодними арт-объектами для создания праздничной атмосферы. 

Традиционно в декабре в Самаре проходят районные конкурсы на лучшее новогоднее оформление. Подавая заявку на участие в конкурсе, свои фасады и прилегающую территорию украшают муниципальные организации и бюджетные учреждения, предприятия, объекты потребительского рынка и другие коммерческие структуры, жители.

Так, в Ленинском районе внимание окружающих привлекают украшенные витрины и площадки ресторанов, кафе, магазинов, детских садов на центральных улицах. При оформлении фасадов и убранства предприятия и организации использовали елочные ветви, световое оформление и инсталляции, новогодние атрибуты, а также уделили внимание созданию праздничных фотозон для посетителей и прохожих.

«Цель конкурса – украшение облика города, создание праздничной атмосферы и настроения у жителей и гостей города. Радует, что организации, предприятия, объекты потребительского рынка ежегодно поддерживают идею праздничного оформления. Отмечу, что в конкурсе участвуют и управляющие компании различных форм собственности, они отвечают за оформление многоквартирных домов», - рассказала консультант Администрации Ленинского внутригородского района Самары Юлия Казакова.

Команда самарской сети ресторанов грузинской кухни творчески подошла к оформлению панорамных окон, фасада и входной группы. В ход пошли миниатюрные ели, иллюминация и другие праздничные аксессуары.

«Мы не стремимся получить награду или стать лучшими. Заботясь о новогоднем облике наших заведений, мы хотим создать праздничное настроение у жителей и гостей города, доставить эстетическое удовольствие. Каждый год стараемся придумать что-то новое в оформлении», - прокомментировала управляющий рестораном Ирина Титкова.

Администрация Ленинского внутригородского района проводит конкурс с 1 декабря по 25 декабря. С 26 декабря по 30 декабря конкурсная комиссия осматривает фасады и внутреннее убранство организаций-участников и подводит итоги. Победители конкурса определяются в нескольких номинациях:

  1. Организации, предприятия, объекты розничной торговли;

2.  Организации сферы услуг;

3. Учреждения здравоохранения, культур, образования;

4. Управляющие компании, ТСЖ, ТОС; 

5. Застройщики.

Напомним, конкурсная комиссия оценивает оформление витрин, фасадов, входной группы и прилегающей территории. Основными критериями для выбора победителей станут наличие светового тематического оформления и оригинальность композиционного решения, мастерство и масштабность исполнения, соответствие новогодней тематике, красочность и эстетичность.

 

 

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