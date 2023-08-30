В преддверии нового учебного года в 45 школах Самары был проведен ремонт 

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Со стартом 2023-2024 учебного года учащихся самарских школ ждет много открытий – развитие собственных талантов и способностей, расширение портфеля знаний и кругозора, общение и встречи с друзьями. Для того чтобы учебный процесс был интересным и проходил в комфортных условиях, в образовательных учреждениях Самары в летнее время была проведена необходимая подготовка и по итогам работы специальной комиссии все 378 организаций были допущены к работе.

Так, один из объектов, где был проведён масштабный ремонт, затронувший сразу несколько локаций – школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г.П. Губанова. В год юбилея – образовательному учреждению исполняется 120 лет, была проведена серьёзная работа по концептуальному обновлению помещений.

За время каникул преобразился спортивный зал школы: теперь пространство для тренировок и подвижных занятий выглядит ярким и современным, здесь располагаются спортивное оборудование и инвентарь, а одну из стен украшает изображение баскетболиста с мячом. В создании дизайн-проекта активно участвовали представители родительской общественности.

Как отмечают представители школы, кабинет технологии для девочек и мастерские, оборудованные станками, позволят сделать профориентационную работу особенно эффективной, развить у обучающихся новые компетенции. С сентября в школе появится центр детских инициатив - многофункциональное пространство, где будут проходить встречи с детскими общественными объединениями, родительским, педагогическим, профессиональным сообществом для проведения мероприятий, проектной деятельности.

Городской Департамент образования организовал работу по подготовке учреждений к новому учебному году. В 20 школах Самары отремонтировали кабинеты цифровой образовательной среды и технологии, в пяти – спортивные залы, в 11 образовательных учреждениях выполнили капитальный ремонт кровли, в четырех - обновили фасад, в пяти – благоустроили территорию и установили спортивные площадки. В рамках соглашений с Министерством образования и науки Самарской области в 2023 году были выполнены, в том числе, работы по ремонту пищеблоков и обеденных залов в десяти образовательных учреждениях. Кроме того, был сделан монтаж автоматических систем пожарной сигнализации в 21 учреждении, охранных сигнализаций. В образовательных организациях отремонтировали асфальтовое покрытие и ограждения, для них закупили оборудование и инвентарь для оснащения медицинских блоков, а также навесы для прогулочных зон и водонагревателей.

Фото: администрация Самары