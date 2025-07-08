В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений

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3 июля администрация города Самара выдвинула на рассмотрение депутатов городской Думы инициативу об изменении Правил благоустройства городских территорий, утвержденных Решением Думы в 2019 году.

В Правила предложено внести ряд дополнений и изменений, которые позволят повысить качество содержаний улиц, общественных пространств и дорог областного центра.

«Правила благоустройства – это один из важнейших документов для города, на который ориентируются все хозяйствующие субъекты, предприятия и организации, работающие в сфере благоустройства и ЖКХ. Важно, чтобы он оставался актуальным и отвечал современным требованиям содержания крупного города, помогал в решении текущих вопросов. Изменения, которые мы предлагаем внести, позволят повысить эффективность работ по сезонному содержанию объектов инфраструктуры, упорядочить парковку транспорта, более строго контролировать снос, кронирование и содержание зеленых насаждений, а также размещение нестационарных торговых точек»,

- рассказал глава города Самара Иван Носков.

Правила благоустройства городских территорий Самары значительно расширили. Так, одно из самых существенных изменений в обновленном документе касается перемещения личного транспорта жителей в случае, если он препятствует проведению уборки территории, очистке кровель зданий от снега и наледи и вывозу мусора с контейнерных площадок. Переставлять автомобили смогут организации, которые выполняют данные работы, обязательно - в пределах зоны видимости, без дальнейшей эвакуации на спецстоянки.

Отметим, что проект изменений в правила благоустройства и информационные материалы к нему будет размещен на официальном сайте Администрации городского округа Самара https://samadm.ru/