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В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений

8 июля 2025 11:02
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В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений

3 июля администрация города Самара выдвинула на рассмотрение депутатов городской Думы инициативу об изменении Правил благоустройства городских территорий, утвержденных Решением Думы в 2019 году. 

 В Правила предложено внести ряд дополнений и изменений, которые позволят повысить качество содержаний улиц, общественных пространств и дорог областного центра. 

«Правила благоустройства – это один из важнейших документов для города, на который ориентируются все хозяйствующие субъекты, предприятия и организации, работающие в сфере благоустройства и ЖКХ. Важно, чтобы он оставался актуальным и отвечал современным требованиям содержания крупного города, помогал в решении текущих вопросов. Изменения, которые мы предлагаем внести, позволят повысить эффективность работ по сезонному содержанию объектов инфраструктуры, упорядочить парковку транспорта, более строго контролировать снос, кронирование и содержание зеленых насаждений, а также размещение нестационарных торговых точек»,
 - рассказал глава города Самара Иван Носков.

Правила благоустройства городских территорий Самары значительно расширили. Так, одно из самых существенных изменений в обновленном документе касается перемещения личного транспорта жителей в случае, если он препятствует проведению уборки территории, очистке кровель зданий от снега и наледи и вывозу мусора с контейнерных площадок. Переставлять автомобили смогут организации, которые выполняют данные работы, обязательно - в пределах зоны видимости, без дальнейшей эвакуации на спецстоянки.

 Отметим, что проект изменений в правила благоустройства и информационные материалы к нему будет размещен на официальном сайте Администрации городского округа Самара https://samadm.ru/

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