В посёлке Осинки Безенчукского района капитально отремонтировали 21 МКД

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В четверг, 8 сентября, специалисты технического надзора НО «ФКР» проинспектировали качество выполненных работу по ремонту фасада дома №33 по ул. Льва Толстого в посёлке Осинки Безенчукского района.



Яркий облик при капитальном ремонте фасада 66-летний многоквартирный дом получил благодаря региональной программе капремонта. В течение 16 дней подрядчик выполнил работы по ремонту фасада, завершив обновление раньше срока указанного в договоре.



«Я лично контролировала выполнение ремонтных работ, так как много лет работала на стройке и понимаю, как должен проходить процесс ремонта фасада. Фасад был в ужасном состоянии, низ совсем обрушен. Ребята – молодцы, быстро работали, к пожеланиям прислушивались», - рассказала жительница дома Татьяна Фомина.



Со слов собственников, благодаря механизму региональной программы капремонта они почувствовали комфорт в своем доме: в 2017 году у них была отремонтирована кровля, которая прошла все погодные испытания и не доставляет проблем, в 2021 году завершены работы по ремонту инженерных систем, теперь и фасад получил обновление, в доме стало тепло, уютно и красиво.



Ежедневно специалисты Фонда проверяют ремонтные работы, уделяют внимание каждому объекту. Если куратор выявляет замечания, подрядной организации устанавливаются сжатые сроки для скорейшего их устранения.



«Подрядчики, которые выполняют ремонт на совесть у нас остались, а недобросовестные отсеялись, так как мы формируем отдельный список недобросовестных подрядных организаций для дальнейшего их отстранения от ремонтных работ, формируя профессиональный кластер», — прокомментировал во время осмотра объекта ведущий инженер отдела строительного контроля НО «ФКР» Евгений Панин, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: департамент информационной политики СО