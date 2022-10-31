В поселке Новосемейкино планируют благоустроить территорию возле озера в районе бывшего радиоцентра

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Что будет с озером в поселке Новосемейкино? И какие меры принимаются для решения проблемы с бродячими животными?

На эти и другие вопросы в ходе прямого эфира из Центра управления регионом ответил глава муниципального района Красноярский Михаил Белоусов.

Территория возле бывшего радиоцентра давно полюбилась местным жителям. Многие приходят сюда, чтобы прогуляться, отдохнуть или порыбачить. И, конечно, благоустройство этого пространства жители восприняли с радостью.

Сейчас в непосредственной близости ведется строительство нового объекта. Там возводят склады. По словам главы Красноярского района Михаила Белоусова, работы идут в соответствии с планом и не должны повлиять на состояние любимого жителями места отдыха.

«Мы обязательно проконтролируем этот момент, – пояснил Михаил Белоусов. - Если будут выявлены какие-то замечания в части благоустройства, мы свяжемся с подрядчиком, который осуществляет строительство. Кроме того, мы постараемся благоустроить это общественное пространство для того, чтобы оно стало еще комфортнее. Однозначно, озеро должно быть сохранено. К нему должен быть обеспечен свободный доступ для жителей, которые привыкли проводить там время».

В ходе беседы Михаил Белоусов рассказал и о том, какая работа в районе ведется для решения проблемы с бродячими животными.

Жалобы на эту тему неоднократно поступали от жителей поселка Красный Яр.

«В наши полномочия входит отлов безнадзорных животных, их стерилизация и возвращение в привычную среду обитания, – рассказал Михаил Белоусов. - Мы регулярно заключаем контракты на отлов этих животных, направляем заявки в соответствующие организации».

По словам главы района, проблему нельзя решить одним только отловом. С особой ответственностью к своим питомцам должны относиться хозяева животных, которые по окончании летнего сезона нередко съезжают с дач, а их подопечные оказываются на улице.

По мнению Михаила Белоусова, это не допустимо. И эти люди должны быть в ответе за тех, кого приручили.

Обращаясь к жителям Красноярского района, глава добавил, что с вопросами, которые касаются проблем с бродячими животными, они могут обращаться в администрацию.

Фото: ЦУР СО