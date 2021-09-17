В поселке Мехзавод началось возведение надземного перехода

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В пятницу, 17 сентября, в поселке Мехзавод в районе 10-го квартала началось возведение надземного перехода. Проект пешеходного моста через оживленное Московское шоссе с жителями обсудил губернатор Дмитрий Азаров.

В 70-х годах прошлого века на этом месте за счет завода «Салют» был построен один из двух подземных переходов. Они были очень удобны, в первую очередь, для детей, которые ходили в школу №156, посещали детскую музыкальную школу и центр внешкольного образования.

Во время реконструкции Московского шоссе переходы засыпали, сделав их наземными.

Некоторое время назад сотрудники АО «Салют» во время совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса Самарской области также подняли вопрос о безопасном переходе через Московское шоссе. Тогда Дмитрий Азаров дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину разработать проект надземного перехода. Место выбрали самое оживленное в поселке, в пятистах метрах от проходной «Салюта».

«Оптимальный вариант. Это повысит безопасность. Школа рядом, центр образования, школа искусств. Плюс две тысячи работников завода. Переходить дорогу по надземному переходу, конечно, безопаснее», – уверен генеральный директор АО «Салют» Сергей Гусаров.

120-метровый переход шириной более четырех метров будет сооружен из сборных алюминиевых конструкций. Здесь установят лифты для маломобильных и пожилых граждан – их будут круглосуточно обслуживать специальные ремонтные бригады.

Как пояснил губернатору руководитель направления транспортной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации России Евгений Васильев, проект перехода с гнутой аркой, который разработали для Самары, по конструктиву уникален. Помимо этого, он будет самым длинным крытым пешеходным переходом из алюминия в стране.

«Таких мостов еще не проектировали. Есть в Нижнем Новгороде и Красноярске, но они больше классические. А здесь инновации налицо, это симбиоз новых технологий. Смотрится легко, а не громоздко. Алюминий тем и отличается, что эстетично выглядит с архитектурной точки зрения. И по безопасности переход соответствует всем нормативам», – сказал Евгений Васильев.

Переход действительно будет функционален, долговечен, а при соответствующем освещении станет достопримечательностью Самары. «Объект получается интересный – прозрачный, комфортный, освещенный. С подъемными механизмами, что очень важно. Людям будет комфортно переходить дорогу. Мы брали обязательства перед людьми, что построим переход. Слово держим. Переход будет», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: sova.info