В Пестравском районе в этом году в рамках нацпроекта благоустроят 16 дворов

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В Пестравском районе начаты работы по благоустройству 16 дворовых территорий. Комфортнее станут дворы многоквартирных домов в селе Майское по адресам: ул. Центральная, 8, 18, 20, 29, ул. Школьная, 5 и 7, двор, объединяющий дома по ул. Центральная, 24 и пер. Школьный, 3. Изменится двор в селе Мосты, состоящий из домов 14 и 16 по ул. Юбилейная. Также улучшится двор в селе Тепловка по ул. Чкалова, 1. Остальные благоустраиваемые территории находятся в районном центре по адресам: ул. Коммунистическая, 51, ул. Заводская, 15, 10, 4а, ул. Коммунистическая, 39 и 41, ул. 50 лет Октября, 55, двор домов 88, 90 и 92 по ул. Крайнюковская. Работы по благоустройству ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Во дворах асфальтируют внутриквартальные проезды и подходы к подъездам, делают парковки для автомобилей, устанавливают скамейки и урны, при необходимости – монтируют освещение. Все работы согласованы с жителями многоэтажек. Люди делают акцент именно на асфальтировании дорог.

Учитывать мнение жителей и привлекать их в процесс благоустройства – об этом неоднократно говорил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «В России по инициативе президента страны Владимира Путина принята программа "Формирование комфортной городской среды". Одно из ее условий - широкое вовлечение граждан в работу по благоустройству самых значимых мест и дворовых территорий в населенных пунктах. Все работы должны вестись по инициативе самих людей».

Так, семьи с детьми, проживающие по ул. Коммунистическая, 39, выразили желание установить детское игровое оборудование во дворе. К их мнению местные власти прислушались, и сейчас уже детвора имеет возможность кататься на разного вида качелях, играть в песочнице, подростки – заниматься на турниках.

«Хорошо, когда к мнению людей прислушиваются, – говорит жительница дома Наталья. – Нас услышали – детскую площадку сделали. Теперь дети около дома под присмотром. Очень удобно».

С 2018 по 2020 год в Пестравском районе благоустроено 17 дворовых и 16 общественных территорий.

В этом году, кроме 16 дворов, преобразятся еще и 10 общественных пространств. Они расположены как в районном центре, так и в селах района: Майское, Высокое, Марьевка и Тяглое озеро.