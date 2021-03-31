В парке Победы в Самаре разбирают старое колесо обозрения

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В парке Победы на территории областной столицы разбирают старое колесо обозрения. Как сообщили в МАУ "Парки Самары", аттракцион демонтируют, так как он давно не эксплуатируется и списан.

Об установке нового колеса обозрения на территории сейчас речи не идет.

Напомним, ранее старое колесо обозрения в связи с истечением срока эксплуатации демонтировали в парке им. Гагарина, но взамен там установили совершенно новый, современный аттракцион с закрытыми кабинками. Его запустили в конце 2018 года, пишет Самру.ру.