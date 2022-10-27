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В парке «Молодежный» в Самаре работы по первому этапу благоустройства завершаются

27 октября 2022 13:36
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В парке «Молодежный» в Самаре работы по первому этапу благоустройства завершаются

В парке «Молодежный» в Промышленном районе города работы по первому этапу благоустройства завершаются, осталась финальная подготовка малых архитектурных форм, арт-объектов, дорожек к приему жителей и гостей города. 

Территория преобразилась значительно. Еще в недавнем прошлом тут были сплошные заросли. Сейчас здесь появились интересные детские площадки в эко-стиле, сохранены все здоровые зеленые насаждения и газоны. Удалили аварийные и небезопасные деревья, но взамен этого высадили почти две тысячи деревьев и кустарников, почти пять тысяч цветов-многолетников. И это благодаря тому, что в 2021 году самарцы поддержали эту территорию в рейтинговом голосовании программы «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городска среда». 

Многих беспокоит дальнейшая судьба озера. По этому вопросу было много рассуждений, обсуждений с жителями. Сначала жители проголосовали за фонтан - он был интересно задуман с амфитетром, с прогулочными зонами, с возможностью проведения массовых мероприятий. Потом мнение поменялось, появилась другая инициативная группа, которая отстояла позицию, что исторически здесь было озеро. Сейчас его восстанавливают, в первую очередь его почистили. Вопрос восстановления был серьезно проработан специалистами, наполнить водой его будет достаточно непросто, сообщает в твоем телеграме глава Самары Елена Лапушкина.

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