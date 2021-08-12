В Отрадном закончены работы на благоустраиваемых объектах во дворах

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В Отрадном в 2021 году было запланировано благоустроить 7 дворовых территорий по следующим адресам: ул. Советской, 58, ул. Спортивная, 52-52А, ул. Спортивная, 40-42, ул. Ленина, 66, ул. Победы, 3, ул. Физкультурников, 7, ул. Пионерская, 36/2. Но в результате экономии средств по торгам появилась возможность сделать комфортнее еще один двор по ул. Чернышевского, 17, а во дворе на ул. Советская, 58 установить игровой комплекс, который не был изначально внесен в проект.

На сегодняшний день работы закончены. Они проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Во дворе по ул. Советская, 58 кроме игрового комплекса, появились спортивный комплекс, качалка балансир и карусель. Основание площадки – резиновое, сама площадка ограждена. Здесь же установлена доска объявлений.

«Как хорошо сделали для детей. Теперь тут и детки из других дворов приходят. Все дружно играют, это приятно, – говорит жительница двора Елена. – Хочется сказать, что уже много дворов в Отрадном стали гораздо комфортнее и красивее. Это очень заметно, когда гуляешь по городу».

Во дворе по адресу ул. Победы, 3 раньше было лишь небольшое поле для игры в футбол. Сейчас обустроены детская и спортивная площадки, для отдыха установлена скамья-парковка.

Дома 40 и 42 по ул. Спортивная находятся в старой части города. Здесь несколько лет назад был построен целый квартал для переселенцев из ветхого жилья. Игрового оборудования было недостаточно. Сейчас здесь появилась детская площадка и тренажеры, новое освещение, скамьи-парковки.

«Создавать комфортные условия для воспитания и развития детей – одна из наших приоритетных задач», – не раз отмечал Глава Отрадного Александр Бугаков.

Кроме дворовых территорий в Отрадном в этом году благоустраивается три общественных пространства: продолжаются работы на старой площади, прошел первый этап благоустройства в сквере Победы, в рамках второго этапа на бульваре по ул. Пионерской построена большая детская площадка в виде веревочного городка.

Важно отметить, что все дизайн-проекты благоустройств всегда обсуждаются с жителями. Каждое значимое изменение требует одобрения людей, ведь, в первую очередь, города меняются для них. Повышение качества жизни граждан, комфорт – задачи, обозначенные стратегией лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. С начала действия нацпроекта «Жилье и городская среда», с 2018 по 2020 год, в Отрадном благоустроено 12 общественных и 19 дворовых территорий.