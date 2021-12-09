В Октябрьском районе Самары в 2022 году продолжится благоустройство дворов

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В текущем году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Жилье и городская среда» в областном центре привели в порядок около 50 дворов. Планируется, что в 2022 году во всех районах Самары обновят порядка 56 дворовых пространств.



Так, в Октябрьском районе выбрана подрядная организация и заключен контракт. Работы по благоустройству могут стартовать уже 1 апреля 2022 года.

Комплексное благоустройство коснется 3 территорий многоквартирных домов Октябрьского района по следующим адресам:

Ул. Печерская, 3,

Ул. Ново-Садовая, 1,

Ул. Ново-Садовая, 5.



По желанию жителей во всех дворах обновят внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки и расширят пространство для парковки автомобилей. Оборудуют детские и спортивные площадки со специальным безопасным покрытием, поставят вазоны, скамейки для отдыха жителей, урны. Также проведут работы по озеленению пространств.