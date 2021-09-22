В Октябрьске продолжают благоустраивать Парк Поколений

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В 2020 году проект благоустройства Парка поколений в Октябрьске стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

На данный момент построена смотровая башня, которая является главной высотной доминантой парка. Она занимает центральное место в его композиции. Готова чаша фонтана, стела которого уже скоро предстанет в виде ДНК. Молекула ДНК была взята как символ связи поколений.

По периметру территории парка высажены крупномерные растения, проведен автополив. По задумке архитекторов залиты подпорные стены в важных для парка местах, например в зоне детской площадки.

Строителями проложены пешеходные дорожки, которые ведут к значимым местам парка: скейт-парку и детской площадке, на которой сейчас ведется бетонирование и установка игрового комплекса. В ближайшее время ожидается поставка остального детского оборудования.

В рекреационной зоне, расположенной рядом с строящейся экотропой, возводят амфитеатр и укладывают брусчатку. На территории проложена сеть электрокабелей для подключения светильников. Свет уже установлен в зоне парковки и в рекреационной зоне с амфитеатром.

Фото: правительство СО