В Октябрьске благоустроят Парк поколений

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В Октябрьске в ближайшее время начнутся работы по благоустройству «Парка поколений». Именно эта территория стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сентябре прошлого года.

Парк находится в географическом центре города и связывает между собой важные общественные, рекреационные и исторически-значимые пространства. И основной достопримечательностью этой географической точки является непосредственная близость к реке Волге. Ежедневно свой путь через парк проделывают многие жители Октябрьска: спешат на работу, учебу, совершают прогулки. Совсем скоро начнется масштабное преобразование парка, что позволит создать уютное, современное пространство, отвечающее всем ожиданиям горожан.

В концепцию благоустройства парка была положена идея его кардинальной трансформации в многофункциональное пространство, при этом основной задачей является максимальное сохранение естественного ландшафта (озеленения) парка.

В обновленном парке появится входная группа, которая будет из себя представлять арку состоящую из множества декоративных элементов, обрамляющих вход в парк. Уже в парке жителей и гостей города будет встречать рекреационная зона, арт объект «Парк Поколений» и амфитеатр со сценой. Затем гости парка увидят смотровой мост, опоясывающий фактически весь периметр парка. А рядом со смотровым мостом будет расположена многоуровневая детская площадка, смотровая башня, которая обеспечит панорамный вид на прилегающие территории. Кроме этого в парке для молодого поколения будет обустроена пергола с качелями «Луна», фонтан, большие радиусные качели, спортивная площадка и скейт-парк.

Обновленный «Парк Поколений» станет тем пространством, которое будет радовать жителей круглый год. Подобное преображение стало возможно благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. От Самарской области за последние несколько лет 8 проектов стали победителями, 5 из них уже реализованы, а 3 в стадии реализации.

Напомним, что с 26 апреля в Самарской области стартует голосование по выбору общественных пространств, которые должны быть благоустроены в 2022 году. Подобное голосование на единой платформе для всех субъектов Российской Федерации будет проведено впервые. Жители Самарской области смогут проголосовать, пройдя по ссылке za.gorodsreda.ru.

Важную роль мнения горожан в вопросах благоустройства подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, призвав жителей проголосовать за общественные пространства, которые должны преобразиться в первую очередь: «Решение, которое примут жители, будет определяющим. От вашей активности зависит, будет благоустроено пространство, в котором вы лично заинтересованы, либо нет. Чем больше людей отдаст свой голос, чем больше шансов у проекта получить финансирование и быть реализованным».