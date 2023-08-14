В одном из населенных пунктов Приволжского района контейнерные площадки оборудовали после вмешательства приставов

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Судебные приставы Приволжского района Самарской области добились от местной администрации создания для жителей условий, отвечающим санитарным требованиям.

В одном из населенных пунктов Приволжского района контейнерные площадки для сбора ТКО превратились в настоящие свалки. Обязанность по их обустройству возложена на местную администрацию. Однако органы местного самоуправления пустили ситуацию на самотек и не оборудовали площадки соответствующим образом. Надзорный орган подал заявление в суд об обязании администрации сельского поселения устранить выявленные нарушения и оборудовать территорию согласно санитарным требованиям.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Приволжского района Самарской области. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель уведомил об этом администрацию. Было также вручено требование об исполнении решения суда. Кроме того, должностное лицо предупредили об административной и уголовной ответственности, разъяснил меры принудительного исполнения.

Не желая сталкиваться с негативными последствиями, местная администрация оборудовала контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов: установлено бетонное покрытие с уклоном для сточных вод, ограждение. Это в свою очередь позволит региональному оператору выполнять работу по складированию и вывозу ТКО в соответствии с санитарными нормами.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.