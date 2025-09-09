Я нашел ошибку
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области

9 сентября 2025 12:32
119
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области

В ближайшие два года в Самаре будет реализован масштабный проект по возрождению спортивного комплекса «Динамо», построенного в 1948 году и имеющего не только большую социальную, но и историческую значимость для региона. 

Напомним, что решение о реконструкции стадиона было принято 9 апреля, во время встречи с губернатора Вячеслава Федорищева (https://t.me/Fedorischev63/2455) и Президента-Председателя
Правления Банка ВТБ Андрея Костина.

Накануне вице-губернатор Дмитрий Яковлев проверил ход демонтажных работ и обсудил будущее проекта с Максимом Папковым, управляющим ВТБ в Самарской области - вице-президентом.  

Уже произведено обследование объекта, подрядная организация приступила в демонтажу старого покрытия легкоатлетических дорожек. 

Вместо старого футбольного поля здесь должна появиться современная игровая арена с искусственным газоном. Вокруг нее проложат восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны — дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции.

