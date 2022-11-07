В Новокуйбышевске появился уникальный арт-объект

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В Студенческом сквере монументальное граффити в стиле «лофт» объединяет природу и науку.



Автором стал художник, работающий под псевдонимом «ivan bv». Без ассистентов он выполнил рисунок площадью 678 квадратных метров на здании общежития Новокуйбышевского филиала СамГТУ.



Летом 2022 года в кампусе Новокуйбышевского филиала СамГТУ был создан Студенческий сквер. Концепцию благоустройства новой территории разрабатывали с участием студентов и специалистов Политеха. Граффити на зданиях стали одним из элементов молодёжных дизайнерских решений.

Фото: пресс-служба правительства СО