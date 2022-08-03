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В Новокуйбышевске началась приёмка детских садов к новому учебному году.



В состав комиссии вошли представители администрации г.о. Новокуйбышевск, специалисты Поволжского управления образования и науки Самарской области, представители МБУ «Центр-сервис», специалисты управления социального развития и защиты прав несовершеннолетних, сотрудники полиции и вневедомственной охраны. В первую очередь проверяется уровень безопасности детей: антитеррористической, санитарной, экологической, противопожарной, дорожной.



Сотрудники Госавтоинспекции обращают особое внимание на состояние улично-дорожной сети в районе расположения образовательного учреждения, наличие детских площадок, наглядных пособий для обучения детей Правилам дорожного движения.



Невозможно перечислить все тонкости, на которые обращают внимание представители комиссии, проверяющие прилегающую территорию и внутри помещения. От качества приёмки напрямую зависит самое дорогое, что есть у нас – жизнь наших детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО