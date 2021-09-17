В Ленинском районе Самары обновлены дворовые территории по восьми адресам

131

Всего в областной столице в этом году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, благоустроят 50 дворовых территорий. Находятся они в разных районах Самары.

В Ленинском районе, например, обновлено восемь дворовых локаций по адресам: ул. Самарская, 270; ул. Фрунзе, 161; ул. Самарская, 188А; ул. Самарская, 168; ул. Дачная, 15; двор домов по ул. Коммунистическая, 23, ул. Чернореченская, 20-22 и ул. Владимирская, 38; проспект Карла Маркса, 10 и двор по проспекту Карла Маркса, 28.

У каждой дворовой территории свой дизайн-проект. Все они разрабатывались при непосредственном участии жителей, так же жители контролировали ход работ во дворах и участвовали в их приемке.

Жители дома по ул. Самарская, 168 пришли в администрацию с готовым эскизом своего двора, каким они его видели после благоустройства. «В ходе работ во дворе мы постоянно были на связи с подрядчиком и администрацией, совместно решали вопросы и приходили к общему решению. Поэтому в конечном итоге получилось все максимально удобным как для отдыха, так для передвижения и парковки автомобилей», – говорит житель двора Роман. Во дворе появилась детская площадка с безопасным антитравматическим покрытием, зона отдыха для жителей и дополнительные парковочные места. Также во дворе расширена проезжая часть, проведено озеленение и сделано освещение.

Практически во всех благоустроенных дворах в Ленинском районе обустроены игровые площадки для детей, зоны с уличными тренажерами и места для тихого отдыха. Дизайн и размеры детских комплексов отличаются в зависимости от размера самой дворовой территории. Юные жители уже облюбовали игровые модули, а их родители оценили противоударное резиновое покрытие, позволяющее обеспечить безопасность их чад. Автовладельцы оценили новые парковочные места и ремонт внутриквартальных проездов.

«Какой огромный поставили игровой комплекс для детей в нашем дворе, - говорит жительница дома по ул. Осипенко, 144 Елена. - Для меня, как для мамы двух малолетних детей это просто мечта. Не надо выходить со двора, чтобы поиграть с детьми. Да и площадку с тренажерами просто шикарную установили и под крышей, можно и в дождь заниматься».

В Ленинском районе к благоустройству подошли комплексно. Кроме нацпроекта «Жилье и городская среда» были задействованы местная программа «Твой конструктор двора» и Губернаторский проект «СОдействие».

Создание комфортных условий для людей – одна из задач стратегии лидерства Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании 18 мая подчеркнул: «Сегодня перемены во внешнем облике наших городов и сел заметны каждому. В 2018-2020 годах в Самарской области было благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и 477 общественных пространств». В этом году перемены коснуться еще 307 дворов и 163 общественных пространств в 37 муниципалитетах губернии.