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В Куйбышевском внутригородском районе обновляют дорогу в Молодёжном переулке

14 июня 2024 10:17
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В Куйбышевском внутригородском районе обновляют дорогу в Молодёжном переулке

В Самаре продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В перечне объектов, подлежащих ремонту, – и те, что находятся в отдаленных районах города. Так, в Куйбышевском внутригородском районе ведутся работы в Молодёжном переулке – в границах улиц Нефтяников и Бакинской.

«Несмотря на то, что проезжая часть узкая, протяженность составляет всего 580 метров, с учетом многочисленных обращений местных жителей и предписаний надзорных органов список объектов ремонта на средства профильного нацпроекта был скорректирован, и в него включили участок в Молодёжном переулке», – сообщил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров.

«Раньше на проезжей части постоянно были лужи, покрытие разрушилось. Часто дорожным службам приходилось заниматься ямочным ремонтом. Рады, что сейчас дорогу приводят в порядок более основательно. Это нужно не только людям, проживающим в Молодёжном переулке. Многие приезжают сюда в Пенсионный Фонд», – отметила житель дома № 3 Наталья Асафьева.

Обновление началось около недели назад. Работами охвачена территория площадью около 3,5 тысячи кв. м. Здесь, прежде всего, было отфрезеровано старое полотно проезжей части. Также муниципальным контрактом предусмотрены работы на люках колодцев, с заменой дорожных плит. Все люки будут антивандальными и антишумовыми, их поднимают на проектную высоту, чтобы в дальнейшем они были на одном уровне с верхним слоем нового дорожного покрытия.

Стоит отметить, что на отдельных локациях основание дороги ослабло. Его решено усилить. К настоящему времени основание заменили на 400 квадратных метрах. Для этого устраиваются так называемые «коробочки»: в Молодёжном переулке «карты» сначала заполняются песком (20 см), затем щебнем марок 600-800 (20 см); производится расклинцовка (к щебню более крупной фракции добавляется щебень мелкой фракции, что делает слой монолитным и снижает вероятность просадки); такая «подушка» уплотняется катками, чтобы исключить образование пустот; выполняется розлив битумной эмульсии, после чего укладывается асфальтобетон (на участке ремонта используется смесь А32НН, толщина слоя – 8 см). Через несколько дней, когда все будет готово, дорожные рабочие приступят к устройству верхнего слоя (из смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, толщина слоя – 5 см).

Там, где основание дороги не требует укрепления, после фрезерования, по готовности люков смотровых колодцев, уложат одновременно выравнивающий слой (1 см) и верхний слой (5 см). Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16 на ПБВ) позволит сделать покрытие прочным, надежным.

Чтобы минимизировать неудобства, ремонт выполняется в дневные часы, когда трафик в Молодёжном переулке минимальный.

«Трудимся в дневные смены, после того, как жители разъезжаются на работу или по другим делам. При этом полностью движение не перекрываем, автомобилисты могут пользоваться половиной дороги. В 17:00 ремонт мы «сворачиваем», наводим порядок на прилегающей территории, паркуем технику, чтобы в час пик, к моменту возвращения с работы, горожане не испытывали неудобств. Это «спальный» район, многоквартирные дома находятся в непосредственной близости к дороге. Поздно вечером и ночью должна соблюдаться тишина», – рассказал Валерий Хрулин, мастер дорожного участка подрядной организации – ООО «НПФ «XXI век».

Если погодные условия будут благоприятными, ремонтные работы в Молодёжном переулке планируется завершить в конце следующей недели.

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