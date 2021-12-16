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В Куйбышевском районе Самары в 2022 году продолжится благоустройство дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда».



Во внутригородских районах Самары в 2022 году запланирована работа по благоустройству более 55 дворовых территорий.



Администрацией Куйбышевского района Самары заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение в 2022 году работ по благоустройству 4 дворовых территорий по следующим адресам:

• ул. Воздушного флота, 17, 19;

• Пугачевский тракт, 43;

• ул. Воздушного флота, 13, 15;

• ул. Новокомсомольская, 3, 7.



Дворы преображаются при активном участии жителей на всех этапах работ.



В комплекс популярных работ в рамках благоустройства входит: обновление асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, монтаж детской и спортивной площадок, установка скамеек, урн, вазонов, а также озеленение. Работы во дворах стартуют уже весной 2022 года.