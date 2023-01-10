В Куйбышевском районе Самары продолжится преображение дворовых территорий

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В 2023 году в Самаре продолжается благоустройство дворовых пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ожидается, что в новом сезоне преобразится 46 дворов во всех районах города.

В Куйбышевском районе уже определён победитель аукциона, заключается контракт с подрядной организацией по благоустройству 3 дворовых территорий:

Нефтяников, 14, 16;

Охтинская, 31, 33, 35;

Центральная, 3.

Жители этих домов проголосовали за обновление внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, а также обустройство парковочных карманов. Во дворах установят малые архитектурные формы и элементы уличной мебели - скамейки, урны. Дизайн-проекты дворовых пространств создаются при участии жителей.

Напомним, в 2022 году в областном центре благоустроено 56 дворов во всех районах города, из них 4 - в Куйбышевском районе.