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В рамках строительства Самарского мостового перехода по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Куйбышевском районе Самары приступили к обустройству съезда на улицу Казачью.

В связи с запланированными работами с 21 июля закрывается движение по улице Шоссейной. Объезд будет осуществляться через улицы Народную и Парниковую. После завершения строительства съезда движение в сторону города будет организовано прямо по ул. Казачья через регулируемое светофорное пересечение налево. Ремонтные работы планируется завершить в сентябре текущего года.

Обустройство автомобильной дороги производиться в целях обеспечения прямого выезда на Самарский мостовой переход, в направлении «в сторону города» со стороны жилого микрорайона Волгарь.

Напомним, схема примыкания улицы Казачьей к строящейся в настоящее время шести полосной автомобильной дороги, от улицы Шоссейной до выезда из Самары, была разработана по заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, после многочисленных обращений граждан. В соответствии с внесенными изменениями, будет обеспечен непосредственный выезд с улицы Казачьей на новую автомобильную дорогу в направлении «в город» и улиц Уральская, и Утевская.

Ранее проектом был предусмотрен выезд в сторону города Самара через разворот под железнодорожным путепроводом. Принятые корректировки проектного решения существенно упростят выезд в строну города и сократят время в пути.

В рамках всего проекта строительства II этапа Самарского мостового перехода («Фрунзенский») предусмотрено строительство четырёх – шести полосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 км. В составе дороги возводится три транспортные развязки: на пересечении с улицей Утевской, на пересечении с улицей Грозненской, и путепровод через железную дорогу на 1094 км перегона Кряж – Самара.

Строительство ведется на средства дорожного нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, направленных на реализацию крупных инфраструктурных объектов, в том числе работающих в режиме перегрузки.

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была проделана огромная работа по обеспечению и выделению дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства мостового перехода. Результатом данной работы стали, опережающие темпы строительства важного инфраструктурного объекта.

Магистральная дорога общегородского значения будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара - Волгоград» и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска.