В Красноглинском районе завершился сезон благоустройства дворов 

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В этом году в региональном центре обновили 56 дворов во всех районах города по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Красноглинском районе по нацпроекту благоустроены дворовые территории по следующим адресам: пос. Прибрежный, ул. Труда, 20,22, ул. Парижской Коммуны, 30, пос. Мехзавод, квартал 5, д. 5, пос. Мехзавод, квартал 16, д. 4, пос. Мехзавод, квартал 2, дома 44, 45, 46, 49.



Во дворе домов №1 по Красноглинскому шоссе и №23 по улице Парижской Коммуны к благоустройству подошли комплексно. По программе «Формирование комфортной городской среды» проведены работы асфальтированию подъездных путей, парковочных карманов и тротуарных дорожек. А в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» установлена детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием. Также установлены скамейки, урны и ограждение.

Фото: администрация Самары