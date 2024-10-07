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В Красноглинском районе благоустроили спортивную площадку

7 октября 2024 16:25
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В Самаре завершается сезон благоустройства дворов и территорий по областному проекту «СОдействие».

В Самаре завершается сезон благоустройства дворов и территорий по областному проекту «СОдействие».

Так, в поселке Управленческий во дворе на Красноглинском шоссе, 1/23 появилась площадка для мини-футбола и хоккея.

На территории было выполнено устройство песчаного и щебеночного основания, дренажи, спортивного покрытия из искусственных материалов. По периметру площадки установлено ограждение из стеклопластиковых панелей. Также на территории появились спортивные ворота для мини-футбола и опоры освещения по периметру. На каждую из опор установлены по два прожектора».

В настоящее время основной объем работ завершен. Ведутся работы по уборке мусора, очистке территории. Во двор завезен чернозем для проведения заключительного этапа обновления двора – высадке семян газонной травы и озеленения в целом.

Инициативные жители двора участвуют в программах благоустройства уже не впервые. В 2022 году по желанию жителей здесь отремонтированы дворовые проезды, тротуары, расширено пространство для парковки автомобилей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В том же году здесь была установлена детская площадка в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора».

Всего в Красноглинском районе по областному проекту «СОдействие» выполняется благоустройство трех территорий. В скором времени появится площадка для выгула собак на улице Кузнецова, рядом со стадионом, также будет реализован проект спортивной площадки с футбольным полем. Завершился проект по устройству амфитеатра в микрорайоне Крутые Ключи на улице Золотухина, 42.

 

Фото:    администрация Самары

Теги: Самара

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