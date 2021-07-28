В Кошкинском районе еще 11 дворов стали уютнее и комфортнее благодаря нацпроекту

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Благоустройство дворов и улиц является одной из основных задач для создания комфортной среды проживания граждан. Помочь ее решить призван национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. В Кошкинском районе с 2018 по 2020 годы стали уютнее и комфортнее 12 общественных пространств и 26 дворовых территорий.

В 2021 году к этому количеству преображенных дворов прибавилось еще 11. Работы на объектах закончены. Все обновленные в этом году дворы находятся в районном центре по адресам: квартал 3 – дворы домов 5, 6, 7, 12 и 13; квартал 5 – дворы домов 11, 12, 13 и 16; станция Погрузная – двор домов 3 и 5 по ул. Полевая. Во дворах заасфальтированы тротуары, установлены скамейки и урны, сделано ограждение дворовой территории высотой 1,2 м и цветников 0,6 м, смонтировано освещение. Во дворе домов 16 (квартал 5) и 7 (квартал 3) по желанию жильцов установлены песочницы для детворы и качели.

«Спасибо, что учли наше мнение и установили для наших малышей пусть небольшую, но детскую площадку рядом с домом, – говорит жительница села Кошки Наталья. – В этом году еще и большую хорошую площадку детскую сделали между дворами, там оборудования больше и покрытие резиновое, так что и туда тоже ходим, деток там много бывает. Село заметно хорошее в последнее время, есть где прогуляться».

Детская площадка, о которой упомянула Наталья, построена в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. В ее рамках в прошлом году в Кошкинском районе реализовано 36 проектов. О комплексном подходе к благоустройству территорий муниципальных районов и городов говорил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В Кошкинском районе следуют этому наказу. «Для благоустройства теперь используется сразу несколько программ, – отмечает глава района Юрий Горяинов. – Это позволяет делать благоустройство комплексно. При подготовке документации обязательно создается дизайн-проект, который обсуждается с жителями».

Программа благоустройства городских территорий зародилась в Самарской области и благодаря активности Дмитрия Азарова стала тиражироваться в других регионах, пока не была оформлена как проект федерального значения.

С 2018 года, когда началась реализация национального проекта «Жилье и городская среда», в Самарской области благоустроено 477 общественных пространств и 1024 дворовых территории. Активная работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни продолжается. Это одна из национальных целей развития страны на ближайшие годы и важная часть Стратегии лидерства Самарской области.