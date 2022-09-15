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В Кошках вернули «Дельфина» на место после жалоб в соцсетях

15 сентября 2022 11:14
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В Кошках вернули «Дельфина» на место после жалоб в соцсетях

На детской площадке у парка Победы в селе Кошки сломался детский аттракцион. Жители уверены, что это произошло из-за того, что «качалку» облюбовали подростки, хотя она им явно не по возрасту. Кошкинцы попросили в соцсетях не только отремонтировать аттракцион, но и позаботиться о молодежи. Установить хотя бы турник, где можно выплеснуть энергию. Свои пожелания к благоустройству райцентра жители написали в сельском паблике:
«Вчера на ребёнка чуть не упала эта качалка. Прошу принять меры»
«Поставьте турники взрослой молодёжи! Пусть те, что постарше, тоже будут заняты в парке. Крутые турники, брусья, высокая лестница стояли раньше по пути на стадион. Дальнейшая судьба их неизвестна...»
Сообщения попали в систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» - основной инструмент ЦУР Самарской области. Муниципалитет оперативно в течение 2-ух дней восстановил «качалку» для младших детей, а предложение по поводу установки турников для молодежи администрация Кошкинского района передала в сельское поселение для того, чтобы учли это при дальнейших работах по благоустройству Парка 20-летия Победы. 

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