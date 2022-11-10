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В Клявлинском районе благоустроено 3 общественных пространства вместо 2

10 ноября 2022 14:09
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Благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета.

В этом году изначально планировалось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Клявлинском районе благоустроить 2 общественные территории: продолжить преображение сквера «Молодежный» и построить новый спортивный объект на ул. Пронина. Дополнительное финансирование позволило обновить и парк Горького. Все объекты находятся на станции Клявлино.

В южной части райцентра на ул. Пронина построена площадка для пляжного волейбола. Спортивное сооружение включает в себя корт для проведения игр, скамейки для зрителей. Объект огорожен сеткой. Здесь же рядом обустроена площадка для сдачи нормативов ГТО, воркаут-зона и детская площадка.

Масштабное обновление Молодежного сквера проходит в несколько этапов. В этом году отремонтирован существующий фонтан и сделано уличное освещение с фигурными фонарями.

Не менее популярное и любимое у клявлинцев место отдыха это парк Горького. В этом году благодаря допфинансированию из областного бюджета установлен красивый фонтан-чаша, проложены пешеходные дорожки и установлено детское игровое оборудование.

В целом за время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», с 2019 по 2022 годы, в Клявлинском районе благоустроено 8 общественных пространств и 26 дворовых территорий, из них в этом году 4.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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