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В Кировском районе Самары снесут 65 старых и аварийных домов

21 октября 2022 11:48
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В Кировском районе Самары снесут 65 старых и аварийных домов

В Кировском районе Самары будут комплексно развивать масштабные территории. Старые многоквартирные дома, в том числе аварийные, планируют снести.

Согласно первому документу, на территории площадью 6,72 га планируют снести 19 зданий по адресам ул. Вольская, 126/пр. Кирова, 82, пр. Кирова, 96/пр. Юных Пионеров, 127, ул. Краснодонская, 55, 49, 49а, 51, 53, 57, 59, пр. Кирова, 84, 86, 88, 88а, 88б, 90, 90а, 90б, 92, 94.

Проект второго постановления касается территории площадью 9,13 га. В нем говорится о планах по сносу 26 домов по адресам: ул. Кузнецкая, 32, ул. Кузнецкая, 30/ ул. Свободы, 178, ул. Свободы, 166, 168, 170, 176, ул. Советская, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 38, ул. Свободы, 174/ул. Советская, 31, ул. Металлистов, 31/ул. Свободы, 164, ул. Металлистов, 32/ ул. Свободы, 162, ул. Металлистов, д. 33, 35, 34, 36, 37, 38, 40, 36а, ул. Свободы, 172/ ул. Советская, 32, ул. Советская, 42/ пр. Металлургов, 29.

В третьем постановлении речь идет о территории площадью 4,01 га и 20 многоквартирных домах с адресами: ул. Металлистов, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54, 56, 56а, ул. Металлистов, 42/пр. Металлургов, 20, ул Юбилейная, 45/пр. Металлургов, 14, ул. Юбилейная, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, пр. Металлургов, 16 и 18.

Соответствующие проекты постановлений появились на сайте городской администрации. В них можно найти всю дополнительную информацию о планах комплексного развития, в том числе списки нежилых объектов, которые ожидает снос, сохранение или реконструкция, пишет ГТРК Самара.

Фото: samadm.ru

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