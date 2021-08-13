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В Кировском районе областной столицы новый вид в этом году приобретут 9 дворовых территорий

13 августа 2021 11:49
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В Кировском районе областной столицы новый вид в этом году приобретут 9 дворовых территорий

В Кировском районе областной столицы новый вид в этом году приобретут 9 дворовых территорий. Находятся они по следующим адресам: ул. Г. Димитрова 37А, пр. Кирова, 235, ул. Победы, 131, 133, 135 и 137, ул. Республиканская, 52, ул. Дальневосточная, 6 и ул. Авейде, 21. 

Дизайн-проекты благоустройства дворов были разработаны с участием жителей. Они решали, какой должна быть территория около их домов. 

Работы идут активно на всех дворовых территориях. Готов к сдаче объект во дворе по ул. Димитрова, 37а. В процессе приемки дворы по ул. Победы, 131, 133, 135, 137 и ул. Кирова, 235. На ул. Республиканской, 52 и ул. Дальневосточной, 6 работы еще ведутся.

«Только посмотрите, какую замечательную детскую площадку сделали для наших детей, – говорит жительница двора по ул. Победы, 131 Елена Николаевна. – Я еще не видела таких ярких и необычных детских комплексов. И еще одно сооружение для скалолазания – это просто восторг для детворы. Сделано отлично. Надеемся, прослужит долго, а мы постараемся сберечь и детей приучать беречь общее имущество».

Яркая детская площадка с безопасным разноцветным покрытием появилась и во дворе по ул. Кирова, 235. Также здесь сделана парковка для автомобилей, отремонтированы внутриквартальные проезды и тротуар. 

В этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в девяти внутригородских районах Самары будут благоустроены 50 дворовых территорий. Нацпроект инициирован Президентом страны Владимиром Путиным и реализуется под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

 

Теги: благоустройство дворов жилье и городская среда

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