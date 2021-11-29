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В Кинеле запланировано благоустройство шести общественных территорий

29 ноября 2021 16:11
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В городе появятся новые сквер и фонтан благодаря нацпроекту.

В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Кинеле запланировано благоустройство шести общественных территорий. 

Планируемые к благоустройству территории находятся не только в самом Кинеле, но и в поселках Усть-Кинельский и Алексеевка.

В Кинеле в районе образовательного центра «Лидер» обустроят спортивное ядро с антитравматическим покрытием и тренажерами. На общественной территории по ул. Набережная, 1А в районе ДОСААФ сделают детскую площадку с игровым комплексом на антитравматическом покрытии, освещение, а также озеленят территорию. В сквере по ул. Украинская около дома № 831 сделают тротуар, освещение, установят скамейки и урны, посадят деревья. 

Сквер появится и по ул. Первомайская, в районе дома № 21. Он будет радовать жителей спортивной и детской площадками, дорожками из тротуарной плитки. Появится много зеленых насаждений, скамейки и урны. Сквер будет освещен. «Такое соседство нас очень радует, – говорит жительница дома Елена Анатольевна. – Будет где время провести с пользой и деткам, и любителям активного отдыха».

В поселке Усть-Кинельсий на площади Ленина построят плоскостной фонтан. В Алексеевке в сквере им. Петрищева сделают тротуар и посадят дополнительные зеленые насаждения, установят скамейки и урны, смонтируют освещение.  

Все территории для благоустройства были выбраны с учетом мнения и пожелания горожан. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивает, что только при активном участии жителей можно сделать городскую среду действительно комфортной и безопасной, отвечающей самым современным требованиям.   

 

Фото:   правительство СО 

 

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