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В горадминистрации обсудили выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2023 год

3 июля 2023 15:59
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Масштабные изменения ждут жителей города в сквере «Самарец».

В понедельник, 3 июля, на еженедельном рабочем совещании обсудили ход выполнения работ по благоустройству общественных территорий в 2023 году.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

В соответствии с докладом исполняющего обязанности заместителя главы городского округа - руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова, всего в 2023 году предусмотрено благоустроить 4 общественных территории, набравших наибольшее количество голосов по итогам голосования: вторые этапы парков «Молодежный» и «Воронежские озера», Ерик Парк, сквер «Самарец».

Масштабные изменения ждут жителей города в сквере «Самарец». Его оформление будет выполнено в стиле конца 40-х годов после окончания Великой Отечественной войны. Сейчас в полном объеме завершена вырубка и санитарная обрезка деревьев, обустроен посевной газон с автополивом, произведен ремонт инженерных коммуникаций. Работы выполнены на 90%.

В этом году запланировано благоустройство входной зоны парка «Молодежный» с улицы Воронежской до озера. На этой территории сделают тротуарные дорожки из плиточного покрытия, газоны с автополивом, цветники, установят скамейки и урны. На сегодня в полном объеме произведено 80 % работ: вырубка и санитарная обрезка деревьев, разборка покрытий и установка универсальных плит на центральных клумбах. Ведется устройство плиточного покрытия, посевного газона и наружного освещения.

Кроме того, в рамках 2 этапа благоустройства парка восстановят искусственный водоем с устройством фонтана и установят камеры видеонаблюдения.

«Выполнены работы по демонтажу ограждений, планировке откосов, оснований и разборке покрытий вокруг озера», - доложил Александр Андриянов.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году предусмотрено продолжить благоустройство парка «Воронежские озера» рядом с Храмом Святой Троицы, начиная от фонтана со стороны Московского шоссе. В планах - мощение пешеходных дорожек, устройство освещения, установка системы автополива на новых газонах, скамеек и урн. Здесь уже выполнены работы по вырубке и санитарной обрезке деревьев, разборке покрытий. Готовность объекта составляет 60%.

В рамках второго этапа по благоустройству «Ерик Парка» запланировано оформление пешеходной зоны вдоль озера от школы № 57 до улицы Казачья с устройством зон отдыха. В данный момент ведутся работы по вырубке и санитарной обрезке деревьев, разработке грунта.

«Кроме того, за счет средств городского бюджета будут благоустроены 3 сквера: Первых Космонавтов, Высоцкого и сквер по улице Ново-Садовой 22-24», - отметил Александр Андриянов.

Помимо общественных пространств в Самаре получают новую жизнь и дворовые территории. В 2023 году во всех девяти внутригородских районах будет благоустроено более 50 дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы по части объектов уже завершены в полном объеме: дворы по улицам Ленинской, 200; Чернореченской, 8, к. 3; Садовой, 256; Ново-Садовой, 22; Физкультурной, 98; Гагарина, 29; Рабочая 85; Спортивная 12, 14 и другие.

 

Фото:   администрация Самары

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