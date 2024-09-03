В горадминистрации обсудили актуальные сезонные работы 

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Актуальные работы в сфере ЖКЖ и благоустройства обсудили на еженедельном оперативном совещании с участием представителей всех профильных служб, администраций внутригородских районов, ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков. Совещание провел руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов.

Он отметил, что на этой неделе в регионе и его столице ожидаются важные события. Предстоят выборы губернатора Самарской области, и, кроме того, в ближайшие выходные Самара отпразднует День города. При этом после завершения комплекса работ планируется открытие двух значимых культурных объектов: так называемого Дома со слонами – бывшей дачи купца Константина Головкина на улице Советской Армии и Литературного сквера – еще одного нового общественного пространства, которое горожане и гости Самары смогут увидеть в историческом центре, на улице Фрунзе.

«Поручил скрупулезно отнестись к выполнению задач в рамках сезонного содержания городских территорий, чтобы все было на должном уровне, – подчеркнул Александр Андриянов. – Особое внимание требуется состоянию улично-дорожной сети и внутриквартальных зон, чтобы люди смогли комфортно добраться до избирательных участков. Сейчас ведутся необходимые работы, прежде всего, в части уборки. Максимально тщательно необходимо привести в порядок и улицы, которые прилегают к знаковым объектам города. Это важно и для местных жителей, и для гостей, которые будут посещать общественные пространства и участвовать в различных мероприятиях».

В настоящее время рабочие наводят порядок в границах улиц Куйбышева, Вилоновской, Галактионовской, Чапаевской, Красноармейской, занимаются тщательной очисткой улицы Советской Армии и многих других самарских улиц.

Вместе с тем на совещании напомнили и о необходимости повышенной готовности других профильных служб, чтобы, в частности, минимизировать вероятность повреждений на сетях, а при необходимости, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, можно было оперативно и качественно провести работы. Так, специалисты следят за функционированием систем электро- и газоснабжения, обеспечением холодным и горячим водоснабжением.

Параллельно в городе продолжается реализация мер, призванных повысить надежность теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне. В связи с этим на тех теплотрассах, которые были отремонтированы и модернизированы, плановые переврезки будут вестись до четверга текущей недели. Там же, где в этот срок справиться не представляется возможным, для снижения рисков переподключение к новым сетям будет организовано на следующей неделе.

Фото: администрация Самары