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В Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году завершат ремонт автомобильной дороги регионального значения Похвистнево – Клявлино. В нормативное состояние приведут участок, протяженностью 19 км и обновят мост через реку Уксада. На эти цели направлено более 342 млн. рублей средств нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Трасса регионального значения Похвистнево – Клявлино входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Общая протяженность дороги 79 км. Обновление дорожного объекта началось в 2014 году, в этом году завершат ремонтные работы на заключительном участке км 58+200 – км 76+720. На средства нацпроекта с 2019 года всего будет отремонтировано 62 км, более 60% всей протяженности дорожной артерии.

Для местных жителей дорога представляет особую ценность. «Для нас это имеет огромное значение, дорога проходит через несколько населенных пунктов. И самое главное, что здесь ездит школьный маршрут. Перевозим детей из поселений Старые сосны и Новые сосны школьников в село Клявлино», - рассказал Юрий Иванов, глава поселения станции Клявлино.

Проектом в рамках ремонта автодороги предусмотрено усиление дорожной одежды, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин асфальтогранулятом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения. Разметку нанесут термопластиком.

На км 64+963 отремонтируют мост через р. Уксада. Длина моста после ремонта составит 38,28 м., габарит проезжей части 10 м.

Автомобильная дорога регионального значения Похвистнево – Клявлино - одна из самых протяжённых и одна из самых удаленных на северо-востоке Самарской области. Работать на удаленных дорожных объектах сложно. Обеспечить высокую производительность укладки и качество дорожного покрытия помогают новые современные технологии. Подрядная организация, выполняющая государственный контракт использует перегружатель асфальтобетонной смеси – техника, не так давно появившаяся на российских дорогах, но уже применяемая в Самарской области. Позволяет обеспечивать непрерывную укладку верхнего слоя покрытия и поддерживать необходимую температуру смеси.

«Нами было принято решение об использовании асфальтобетонного перегружателя, что позволяет убрать такие моменты как сегрегация чтобы смесь была однородной и соответственно была бесперебойная укладка асфальтобетона, что в последствии повлечет отсутствие волн на дорожном покрытии. Уже уложено 7 километров дороги. Я думаю, что к концу сентября наш проект будет закончен полностью. Никаких проблем для невыполнения данного проекта у нас нет», - сообщил Олег Советкин, генеральный директор компании-подрядчика.

Добавим, к концу 2021 года благодаря дорожному нацпроекту доля региональных дорог в нормативном состоянии составит 38,13%, или 2700 км. В составе автодорог отремонтируют 11 мостовых сооружений общей протяженностью более 440 погонных метров.

«Для меня истории дороги уходит в далекие времена. Будучи школьником, приходилось с родителями частенько ездить в город Самару. В этот момент автодорога только начинала строиться, это были семидесятые годы начало, и до этого года фактически большого ремонта не было за всё время ни разу. Когда она будет обустроена полностью - это будет, наверное, один из самых современных участков в области. Дорога у нас связывает все населённые пункты, которые расположены со стороны Камышлы на въезде в Клявлинский район. Все жители близлежащих сел, говорят слова благодарности за этот участок», - добавил Александр Телегин, заместитель главы муниципального района Клявлинский по строительству и ЖКХ.

Повышение качества жизни граждан, комфорт и безопасность – задачи обозначенные стратегией лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и все усилия власти должны быть направлены на достижение этих целей, подчеркивает глава региона.