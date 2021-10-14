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В этом году в Жигулевске благоустроено 9 общественных территорий

14 октября 2021 17:48
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Один из самых больших объектов этого года – променад в микрорайоне В-1.

В этом году в Жигулевске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 9 общественных территорий. Объекты для благоустройства выбирали жители, они же и высказывали свои пожелания проектировщикам. Об участии жителей на каждом этапе благоустройства всегда говорит Дмитрий Азаров, ведь города меняются для комфорта людей.

Один из самых больших объектов этого года – променад в микрорайоне В-1 вдоль домов от 20 до 27. На протяжении всей пешеходной зоны обновили тротуар, сделали парковки, установили урны и скамейки, сделали освещение и провели озеленение. 

Отличная зона отдыха появилась между домами по ул. Репина, 36 и ул. Пролетарская, 19.  Детская и тренажерная площадки имеют резиновое покрытие, к ним ведут тротуары, есть освещение.

Обновился и Семейный парк в микрорайоне В-3. «Мы теперь по новым дорожкам гуляем. Можно посидеть в тени деревьев, поговорить обо всем. Всем вот пергола с качелями понравилась. Сейчас в золотую осень еще красивее место стало. Вечером все освещено», – говорит жительница города Елена Андреевна. 

В парке между ул. Морквашинская и ул. Репина рядом со школой-интернатом № 2 сделана универсальная площадка с детским игровым оборудованием и спортивными снарядами, проведен монтаж уличного освещения. 

В селе Богатырь появилась универсальная спортивная площадка, к ней ведут тротуары. Между домами по ул. Морквашинской, 7 и ул. Репина, 4 сделано освещение. В Железнодорожном поселке около церкви установлена детская площадка, для любителей спорта - площадка для игры в футбол, баскетбол и волейбол. 

В порядок приведена пешеходная зона от автовокзала до остановки «Могутовая». Вокруг моста «Верь в Бога и твори добро!» отремонтировали тротуар, установили урны и скамейки, сделано освещение и озеленение.

Кроме 9 общественных пространств в Жигулевске в этом году благоустроили еще 3 дворовые территории.

 

Фото:   правительство СО

 

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