В День города в Самаре представили работы участников проекта Samara Ground Art Festival 

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В воскресенье, 12 сентября, в День города в Самаре официально представили работы участников проекта Samara Ground Art Festival 2021. Событие проходит при поддержке правительства Самарской области.

В течение двух недель художники работали над 12 уникальными арт-объектами, которые жители города теперь смогут увидеть в любое время. Главным событием вечера стала мировая премьера металлической скульптуры, созданной Покрасом Лампасом специально для фестиваля в Самаре. Стрит-арт художник с мировым именем впервые в своей карьере создал городскую скульптуру, вдохновившись размышлениями о будущем культуры.

Во время презентации 12 сентября была организована специальная программа, и выставлена подсветка арт-объектов. С 20 до 23 часов все желающие могли посмотреть работы стрит-арт художников, а на некоторых точках даже познакомиться с авторами проектов. В открытии арт-объектов приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Они оценили работы, пообщались с художниками и организаторами фестиваля.

Дополнительная культурная программа включала выступление оперной певицы Надежды Сорокиной рядом с арт-объектом, созданным Марией Хардиковой, на Галактионовской, 37, представление космических аниматоров рядом с муралом Миши Most на Ленинградской, 70 и короткий концерт музыканта-балалаечника около работы Алексея Кислова на Маяковского, 20.

Свой арт-объект на площади Сельского хозяйства художник Покрас Лампас представил лично.

«Я очень старался успеть закончить работу к 12 сентября на таком уровне качества, которое я обычно требую - с вниманием к мельчайшим деталям. И большое спасибо самарским ребятам, которые работали над проектом, всей команде Samara Ground и городу. Мне всегда приятно возвращаться в Самару и чувствовать свободу и ответственность, которую мне здесь предоставляют. Когда свобода и ответственность сочетаются, получается проект, которым гордишься», - сказал он.

«Я надеюсь, мы продолжим сотрудничество. У нас есть задумки по реконструкции скверов, парков. И мне кажется, это такое новое слово в организации пространства, которое было бы очень востребовано, - обратился Дмитрий Азаров к Покрасу Лампасу. - Я всех поздравляю с этим событием, подчеркну, мирового масштаба».

В сквере рядом с домом по Волжскому проспекту, 33 была представлена городская скульптура, созданная Покрасом Лампасом специально для Самары и посвященная будущему культуры.

«Самара открыта к экспериментальным и смелым проектам, - уверен художник. - Максимально поддерживает их в технической и в творческой части. Здесь я представил свою первую скульптуру, установленную в городском пространстве. Я очень рад, что такой сложный проект был доведен до конца. Большая благодарность самарской команде, самарским производствам, которые взялись за то, чтобы вырезать металл по моему эскизу и собрать эту конструкцию в достаточно сжатые срок. Для меня это большая гордость, ведь я и в прошлом году сделал очень значимый арт-проект в Самаре и продолжаю в этом году, не уменьшая масштаб».

После презентации арт-объектов в Самаре команда организаторов и художники приступят к работе над вторым этапом фестиваля в Тольятти.

«Уже сейчас в Самаре проходят культурные события мирового масштаба. В этом году мы будем проводить фестиваль и в Тольятти, где уже нас очень ждут. Ведь в Автограде таких проектов не происходило, наверное, никогда. Думаю, что мы смогли удивить областную столицу, и с Тольятти у нас тоже все получится», - отметил идеолог проекта Samara Ground, заместитель вице-губернатора - руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области Александр Васильев.

Список адресов арт-объектов, созданных в Самаре в рамках проекта Samara Ground 2021:

ул. Галактионовская, 2 (Cobre, Андрес Иглесиас)

ул. Галактионовская, 37 (Мария Хардикова)

ул. Ленинградская, 70 (Миша Most)

ул. Льва Толстого, 82 (L7Matrix, Луис Густаво Мартинс)

ул. Пушкина, 195 (Павел Orez)

ул. Маяковского, 20 (Алексей Кислов)

ул. Первомайская, 24 (Роман Мураткин)

сквер на четвертой очереди набережной (Антонина Фатхуллина)

площадь Сельского хозяйства (Покрас Лампас)

пр. Кирова, 260 (Денис Вертиго, Арт Абстрактов и Клаус)

сквер рядом с домом на Волжском проспекте, 33 (Покрас Лампас).

Также в рамках проекта испанский художник SAV45 (Вячеслав Гунин) расписал трамвай, курсирующий по маршруту №1.

Фото: пресс-служба облправительства