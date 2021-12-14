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В четырех парках Самары работают катки

14 декабря 2021 11:49
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В четырех парках Самары работают катки

В этом году во всех районах города будет залито более 120 катков. Традиционно ледовые площадки появились и в четырех парках - «Дружба», «Победы», 50-летия Октября, имени Гагарина. 

В парке Победы каток оборудован на новом месте - ближе к улице Аэродромной (где раньше располагалось колесо обозрения), благодаря этому его площадь стала больше.

В каждом парке на катках присутствуют пункты проката коньков, раздевалки, точки общественного питания. 

Ледовые площадки работают с 10.00 до 22.00. В перерыве проводятся работы по очистке, заливке и шлифовке покрытия. 

Добавим, что в парках «Дружба», «Победы», имени Юрия Гагарина проведено обновление световой иллюминации.
 
Напомним, что в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в новогодние каникулы массовых мероприятий не будет. Праздничное настроение самарцам создаст яркая иллюминация, красочные елочные комплексы и активности на спортивных площадках.

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