В четырех парках Самары работают катки

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В этом году во всех районах города будет залито более 120 катков. Традиционно ледовые площадки появились и в четырех парках - «Дружба», «Победы», 50-летия Октября, имени Гагарина.

В парке Победы каток оборудован на новом месте - ближе к улице Аэродромной (где раньше располагалось колесо обозрения), благодаря этому его площадь стала больше.

В каждом парке на катках присутствуют пункты проката коньков, раздевалки, точки общественного питания.

Ледовые площадки работают с 10.00 до 22.00. В перерыве проводятся работы по очистке, заливке и шлифовке покрытия.

Добавим, что в парках «Дружба», «Победы», имени Юрия Гагарина проведено обновление световой иллюминации.



Напомним, что в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в новогодние каникулы массовых мероприятий не будет. Праздничное настроение самарцам создаст яркая иллюминация, красочные елочные комплексы и активности на спортивных площадках.