В Чапаевске в этом году комфортнее стали еще 7 дворов

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Обновление дворовых территорий в Чапаевске в этом году было запланировано по семи адресам: ул. Ленина, 98, ул. Херсонская, 13, 15, 19, ул. Запорожская, 14, ул. Железнодорожная, 21 и ул. Калинина, 36. На сегодняшний день работы по благоустройству завершены. Сделан ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, установлены новые лавочки и урны, смонтировано дворовое освещение. Двор по ул. Железнодорожная, 21 украсила еще и детская площадка. На прорезиненном покрытии установлен большой игровой комплекс, качели «Гнездо» и необычного вида веревочная лестница.

«У нас как будто маяк посреди двора установили. Очень интересный игровой комплекс. И маяк напоминает, и корабль. Внука просто невозможно загнать домой. Играют с мальчишками в моряков, – рассказала Елена Сергеевна, бабушка восьмилетнего внука. – А мы тут на новых лавочках за детьми наблюдаем. Приятно, что при благоустройстве прислушиваются к нашему мнению. Город прямо на глазах хорошеет в последние годы».

Благоустройство дворов и общественных пространств стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Глава Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивает, что при планировании мест благоустройства необходимо учитывать мнения жителей, привлекать их в процесс на стадии разработки дизайн-проектов и контроля качества производимых работ.

«Сегодня идет согласование видов работ по объектам уже будущего года с жителями и управляющими компаниями, формируются протоколы общих собраний для подготовки дизайн-проектов и сметной документации, – говорит заместитель главы городского округа Чапаевск по градостроительной деятельности Дмитрий Илясов.

Также в этом году в Чапаевске будут благоустроены две общественные территории: скверы на ул. Крымской и ул. Л. Шевцовой. Работы там идут к завершению.

В этом году Чапаевск, наряду с другими городскими округами области и Безенчукским районом, участвовал в рейтинговом голосовании на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru по выбору объектов благоустройства на 2022 год. В итоге, жители хотят видеть обновленными прилегающие территории к школе № 21 по ул. Мирная и к офису врача общей практики по ул. М. Горького, 62А.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 по 2020 годы в городе благоустроено 18 дворовых и 7 общественных территорий.