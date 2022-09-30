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В Борском районе в этом году благоустроены 3 общественные территории

30 сентября 2022 14:27
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В Новоборском с нуля построена спортивная площадка.

В Борском районе в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроены 3 общественные территории. Обновление коснулось районного центра, поселка Новоборский и села Петровка.

В Новоборском с нуля построена спортивная площадка. Она была открыта в День поселка, 3 сентября. А уже 11 сентября на ее территории прошел фестиваль ГТО. Также площадка предназначена для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, есть зона с тренажерами.

В селе Борское благоустроена площадка для отдыха около памятника танку Т-55. В селе Петровка облагорожена территория у сельского Дома культуры: уложен асфальт, установлено ограждение, есть скамейки и урны, территория освещена. На радость артистам и всем жителям обустроена летняя эстрада.

Всего с начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Борском районе в период с 2019 по 2022 годы обновлены 12 общественных и 25 дворовых территорий.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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