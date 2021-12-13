В Большечерниговском районе в 2022 году сделают более комфортными еще три общественные территории

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В 2022 году в Большечерниговском районе сделают более комфортными еще три общественные территории. Преображению способствует национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Всего за время его реализации в Большечерниговском районе с 2018 по 2021 годы благоустроено 13 общественных пространств и 9 дворов.

«Теперь стало намного удобнее отдыхать у реки, - говорит жительница районного центра Светлана. – И переодеться можно и от солнца спрятаться. Хорошо сделали». Так отзываются жители Большой Черниговки о благоустройстве места отдыха «Южное» у реки Большая Глушица в этом году. Здесь за ограждением сделали площадку с насыпным песком, установили скамейки, урны, кабинки для переодевания и беседку от солнца. Всего в этом году переделали 3 общественных пространства.

В следующем году в селе Августовка пройдет 1 этап благоустройства Музейного парка по ул. Победы. Подрядчик, контракт с которым заключен 1 октября, должен до 5 августа 2022 года установить светильники и обустроить пешеходные дорожки.

Станет комфортнее и место отдыха "На мостах" в поселке Глушицкий. Строители спланируют территорию, засыпят ее песком, установят лавочки и урны. Работы по контракту закончат до 1 июля.

В перечень работ по благоустройству парка «Юность» в районном центре вошло устройство бордюров, фонарей, установка лавочек и урн, асфальтирование пешеходных зон.

При принятии решений о благоустройстве учитывались мнения и пожелания жителей Большечерниговского района. Важную роль людей в процессе формирования комфортной городской среды неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Когда большинство жителей разделяет мнение о том, что конкретную территорию нужно привести в порядок, а власть следует этим наказам и выполняет их благоустройство так, как хотят люди, конечно, довольны все».

Всего в 2021 году в Самарской области благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 318 дворовых и 163 общественные территории. На 2022 год запланировано 141 общественная и 314 дворовых территорий.

Фото: правительство СО