В Большечерниговском районе привели в нормативное состояние еще 5 км главной трассы

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Большечерниговском районе Самарской области, привели в нормативное состояние еще 5 км главной трассы.

По автомобильной дороге Большая Черниговка — Краснооктябрьский проходит самый короткий и быстрый путь от административного центра сельского поселения Краснооктябрьский до центра муниципального района. Также, дорога обеспечивает выезд из близлежащих сел на трассу федерального значения А-300, которая начинается в Самаре, проходит через Подъем-Михайловку, Большую Черниговку и заканчивается на государственной границе с Казахстаном.

В соответствии с проектом, в этом году, отремонтировали участок км 4+600 - км 9+600 и два моста в составе автомобильной дороги. Выполнили обязательные по дорожному нацпроекту мероприятия, обеспечивающие создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Установили барьерное ограждение на опасных участках дорог, общей протяженностью 2,5 километра, 300 новых дорожных знаков, автопавильоны, обустроили тротуары.

Напомним, в 2019 году на средства дорожного нацпроекта отремонтировали участок трассы Большая Черниговка — Краснооктябрьский, протяженностью 4,6 км, который проходит через село Большая Черниговка. Параллельно с ремонтом региональной дороги по инициативе администрации Большечерниговского района выполнили благоустройство прилегающей территории, и теперь въезд в село стал «визитной карточкой» района.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, при участии жителей Самарской области.

Фото: правительство СО