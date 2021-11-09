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В Безенчукском районе по нацпроекту отремонтировали 13 километров туристического маршрута

9 ноября 2021 12:23
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В Безенчукском районе по нацпроекту отремонтировали 13 километров туристического маршрута

На территории Безенчукского района Самарской области, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, отремонтировали один из самых протяженных объектов 2021 года – автодорогу Безенчук - Александровка - Верхнепечерское на участке км 11+000 – км 24+000.

Дорога связывает многочисленные населенные пункты и ведет в районный центр. По трассе проходит туристический маршрут в поселения Екатериновка и Николаевка, расположенные на живописном берегу реки Волги, где сохранились памятники истории и культуры XIX века. Кроме того, левобережье Волги в Безенчукском районе – излюбленное место отдыха жителей Самарской области.

В соответствии с проектом восстановили кромки дорожного покрытия, устроив дополнительный слой из песка, щебёночного основания и нижнего слоя из асфальтобетонной смеси. Обновили изношенные слои дорожного покрытия. Выравнивающий слой уложили из асфальтобетонной смеси толщиной 8 см, а верхний слой толщиной 5 см. Обочины укрепили щебнем с асфальтогранулятом.

Для обеспечения безопасности дорожного движения обустроили более тысячи погонных метров барьерного ограждения, установили 161 дорожный знак и 420 сигнальных столбиков, разметку нанесли термопластиком на площади более 40 тыс. кв. метров. 

Отметим, основные дорожные работы на региональной сети, запланированные по нацпроекту, завершены на всех объектах контроля. В настоящее время идут приемочные комиссии. Специалистам предстоит проверить и ввести в эксплуатацию участки региональных автомобильных дорог общей протяженностью более 272 км, с учетом уличной дорожной сети Самары и Тольятти – 355,93 км.

Повышение качества жизни граждан, комфорт и безопасность – задачи, обозначенные в Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей области.

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