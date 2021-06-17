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В Алексеевском районе в этом году обустроят 7 общественных и дворовых территорий

17 июня 2021 18:08
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Нацпроект «Жилье и городская среда» позволяет придать новый вид общественным и дворовым территориям.

Нацпроект «Жилье и городская среда» позволяет придать новый вид общественным и дворовым территориям. В Алексеевском районе в этом году по плану должны были обустроить 7 таких пространств, в итоге их будет 9.

К общественным территориям: парк Победы и площадь перед церковью по ул. Советская в Алексеевке прибавится территория вдоль четной стороны домов по ул. Школьная. Шестым благоустраиваемым станет двор по ул. Комсомольская, 6 в районном центре. Плановые адреса: ул. Комсомольская, 3; 5-7; 9; 11; 13.

В парке Победы в этом году отремонтируют ограждения, заменят ворота и калитку. Также будет выполнено освещение с новыми элементами: локальная подсветка деревьев и пешеходных дорожек.

«Мы любим свой парк. В тени его деревьев приятно гулять. Но хочется, чтобы он стал более ухоженным и уютным. И судя по работе строителей, все идет в этом направлении. И парк привлечет еще больше жителей и гостей Алексеевки. К тому же, парк Победы – это еще и напоминание о героическом прошлом нашей страны, – отметила жительница районного центра Наталья Степановна. – Обещают нам сделать и пешеходную зону от парка до Соборной площади с арт-объектами».

Еще на одном общественном пространстве в Алексеевке около церкви по ул. Советской меняют асфальтовое покрытие для обустройства парковки. Общественная территория по ул. Школьной, которая ведет к Алексеевской школе, также станет комфортнее для пешеходов.

По словам руководителя районного комитета по строительству и ЖКХ Владимира Попова, на дворовых территориях, в соответствии с дизайн-проектами, планируется выполнить значительный объем работ по асфальтированию внутриквартальных проездов, обустройству тротуаров, установке скамеек и урн. Подрядчик уже выполняет работы по ул. Комсомольская, 6. На очереди следующие адреса.

В Алексеевском районе живет почти 11,5 тысяч человек. За время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории муниципалитета благоустроено 11 дворов и 6 общественных пространств.


 

Теги: Алексеевский район благоустройство

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